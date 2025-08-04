Фото: ДСНС

На Вінниччині потонув 17-річний хлопець. Його тіло дістали з озера рятувальники

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

В Івано-Франківській області, у селищі Обертин, рятувальники дістали з озера тіло підлітка. Відомо, що йому було лише 17 років. Його тіло передали правоохоронцям.

"Ця трагічна подія вкотре нагадує про необхідність дотримання правил безпеки на воді: будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині втонули троє людей. Зокрема, в місцевому ставку втопився 27-річний чоловік. Тіла загиблих з водойм діставали місцеві жителі.