На Вінниччині з озера дістали тіло підлітка
На Вінниччині потонув 17-річний хлопець. Його тіло дістали з озера рятувальники
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
В Івано-Франківській області, у селищі Обертин, рятувальники дістали з озера тіло підлітка. Відомо, що йому було лише 17 років. Його тіло передали правоохоронцям.
"Ця трагічна подія вкотре нагадує про необхідність дотримання правил безпеки на воді: будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині втонули троє людей. Зокрема, в місцевому ставку втопився 27-річний чоловік. Тіла загиблих з водойм діставали місцеві жителі.
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