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30 липня 2025, 05:05

У Запоріжжі діти виявили на пляжі тіло людини

30 липня 2025, 05:05
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фото: ДСНС України у Запорізькій області
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Чергова трагедія на воді сталася 27 липня в одному з районів Запоріжжя. У річці Дніпро потонув чоловік

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

За наявними даними, близько 15:00 діти побачили за обмежувальним буєм людину, яка поступово занурювалась під воду. Водолази виявили тіло чоловіка на глибині близько двох метрів.

"Загиблого передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 липня у заливі річки Дніпро в одному з населених пунктів Запорізького району потонув чоловік.

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