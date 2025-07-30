У Запоріжжі діти виявили на пляжі тіло людини
Чергова трагедія на воді сталася 27 липня в одному з районів Запоріжжя. У річці Дніпро потонув чоловік
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.
За наявними даними, близько 15:00 діти побачили за обмежувальним буєм людину, яка поступово занурювалась під воду. Водолази виявили тіло чоловіка на глибині близько двох метрів.
"Загиблого передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 26 липня у заливі річки Дніпро в одному з населених пунктів Запорізького району потонув чоловік.
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