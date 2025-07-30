У Запоріжжі діти виявили на пляжі тіло людини

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Чергова трагедія на воді сталася 27 липня в одному з районів Запоріжжя. У річці Дніпро потонув чоловік

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

За наявними даними, близько 15:00 діти побачили за обмежувальним буєм людину, яка поступово занурювалась під воду. Водолази виявили тіло чоловіка на глибині близько двох метрів.

"Загиблого передали правоохоронним органам для проведення судмедекспертизи", — йдеться в повідомленні.