Фото: ГСЧС

В Винницкой области утонул 17-летний парень. Его тело достали из озера спасатели

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области, в поселке Обертин, спасатели извлекли из озера тело подростка. Известно, что ему было всего 17 лет. Его тело передали правоохранителям.

"Это трагическое событие в который раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: будьте осторожны, берегите себя и своих близких", - говорят спасатели.

Напомним, ранее в Винницкой области утонули три человека. В частности, в местном пруду утонул 27-летний мужчина. Тела погибших из водоемов доставали местные жители.