В Винницкой области из озера достали тело подростка
В Винницкой области утонул 17-летний парень. Его тело достали из озера спасатели
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Ивано-Франковской области, в поселке Обертин, спасатели извлекли из озера тело подростка. Известно, что ему было всего 17 лет. Его тело передали правоохранителям.
"Это трагическое событие в который раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: будьте осторожны, берегите себя и своих близких", - говорят спасатели.
Напомним, ранее в Винницкой области утонули три человека. В частности, в местном пруду утонул 27-летний мужчина. Тела погибших из водоемов доставали местные жители.
В Одессе трех подростков на матрасе унесло в мореВсе новости »
30 июля 2025, 12:43Ушел ловить раков и исчез: на Винниччине утонул мужчина
30 июля 2025, 10:15В Запорожье дети обнаружили на пляже тело человека
30 июля 2025, 05:05
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Украинцев будут готовить к войне с 14 лет
04 августа 2025, 19:40В Украине изменят правила назначения социальной помощи, субсидий и льгот
04 августа 2025, 19:12В Украине отреагировали на новое заявление Кремля о встрече Зеленского с Путиным
04 августа 2025, 18:59Думала, что на России лучше: жительница Донбасса "слила" данные об ВСУ за 2 тысячи
04 августа 2025, 18:35В Харьковской области ветеранам и ветеранкам помогают найти новую профессию в сфере ИТ
04 августа 2025, 18:24На Днепропетровщине двое детей в тяжелом состоянии попали в больницу из-за алкогольного отравления
04 августа 2025, 17:59В Черкасской области мошенники продали квартиру женщине, которой жилье досталось по завещанию
04 августа 2025, 17:55Военные и семьи погибших в Харьковской области смогут получить дополнительную помощь: детали услуги
04 августа 2025, 17:51В Харьковской области активно готовят кадры для местных предприятий
04 августа 2025, 17:25
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций