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30 липня 2025, 09:28

На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз

30 липня 2025, 09:28
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фото: Національна поліція
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Пізно вночі 27 липня в Оліївській громаді, що на Житомирщині, викрали сміттєвоз. Поліцейським знадобилося лише кілька годин, аби знайти й затримати 18-річного зловмисника

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як розповів працівник комунального підприємства, він залишив сміттєзбиральну вантажівку поблизу місця роботи після завершення зміни. Однак близько 22:00 знайомі помітили, що автівкою керує невідомий. Власник негайно повідомив поліцію й самостійно вирушив на пошуки службового транспорту.

Поліцейські з'ясували, що до угону причетний 18-річний мешканець Житомира. Хлопець приїхав у село на запрошення знайомого. Побачивши вантажівку з ключами в замку запалювання, вирішив "покататися". Пізніше він залишив сміттєвоз біля крамниці та пішов пішки далі.

28 липня юнаку оголосили підозру. За такий злочин передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.

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