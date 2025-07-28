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28 липня 2025, 14:49

Понад 70 гранат і зброя на 700 тисяч: на Івано-Франківщині затримали торговців нелегальною зброєю

28 липня 2025, 14:49
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фото: поліція Івано-Франківської області
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На Івано-Франківщині правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у торгівлі нелегальною зброєю

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Спецоперацію провели співробітники Національної поліції спільно з СБУ. За даними слідства, підозрювані організували канал збуту бойових засобів ураження, які були незаконно вивезені з району бойових дій.

Один зі зловмисників уже притягувався до відповідальності за схожий злочин

Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 70 гранат, 14 одиниць стрілецької зброї та велику кількість набоїв. За попередніми оцінками, вартість знайденого арсеналу становить близько 700 тисяч гривень. Усі предмети зберігалися в укритих сховищах, а реалізовувалися обмеженому колу осіб.

Серед вилученого - автомати, пістолети, набої та військові гранати.

Слідчі встановили, що до складу групи входили троє чоловіків - мешканці Коломийського та Косівського районів. Одному з фігурантів 23 роки, інший вже має судимість за аналогічні правопорушення. Їхню діяльність документували оперативники протягом кількох тижнів.

Частину арсеналу правоохоронці знайшли у схованці на території приватного домоволодіння

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з’ясовують джерела надходження зброї, коло покупців та можливих спільників. Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, у 46-річного мешканця Дніпропетровщини знайшли арсенал зброї у гаражі.

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Івано-Франківська область торгівля зброєю зброя вилучення гранати патрони
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