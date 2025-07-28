Масштабна операція: в Україні викрили 15 ділків, які торгували "трофейною" зброєю

фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж "трофейної"зброї та боєприпасів на території України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За результатами комплексних заходів у Києві, Чернівцях, Херсонській, Івано-Франківській та Чернігівській областях затримано 15 осіб, причетних до злочинних оборудок.

Серед вилученого у фігурантів – арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів Калашникова та понад 9 кг вибухівки.

Так, у Києві викрили трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з фронтових районів для подальшого продажу в столиці. Зброю вони ховали у квартирах та орендованому гаражному боксі.

У Чернівцях затримано трьох учасників організованого угруповання, які намагалися збагатитися продажем ручного протитанкового гранатомету і 35 тротилових шашок із підривниками.

У Херсонській області викрито раніше судимого жителя Бериславського району, який організував підпільний схрон зі зброєю у підвалі власного будинку.

На Прикарпатті затримано ділків, які шукали кримінальників для реалізації тридцяти осколкових гранат.

У Чернігові правоохоронці затримали п'ятьох осіб, серед них – рецидивіста, який залучив спільників для продажу зброї, що її вивозили з районів бойових дій.

Усім затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який торгував зброєю через інтернет. Правоохоронці задокументували продаж понад 150 патронів калібру 9 мм.