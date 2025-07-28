фото: полиция Ивано-Франковской области

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Спецоперацию провели сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ. Согласно данным следствия, подозреваемые организовали канал сбыта боевых средств поражения, незаконно вывезенных из района боевых действий.

Один из злоумышленников уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Во время обысков у злоумышленников изъяли более 70 гранат, 14 единиц стрелкового оружия и большое количество патронов. По предварительным оценкам стоимость найденного арсенала составляет около 700 тысяч гривен. Все предметы хранились в скрытых хранилищах, а реализовывались ограниченному кругу лиц.

Среди изъятого – автоматы, пистолеты, патроны и военные гранаты.

Следователи установили, что в состав группы входили трое мужчин - жители Коломыйского и Косовского районов. Одному из фигурантов 23 года, другой уже судим за аналогичные правонарушения. Их деятельность документировали оперативники в течение нескольких недель.

Часть арсенала правоохранители нашли в тайнике на территории частного домовладения

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют источники поступления оружия, круг покупателей и возможных подельников. Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о сообщении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что у 46-летнего жителя Днепропетровщины нашли арсенал оружия в гараже.