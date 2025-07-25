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25 липня 2025, 16:54

Автотроща на Калуській трасі: що відомо про постраждалих

25 липня 2025, 16:54
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фото: поліція Івано-Франківської області
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Поліція Івано-Франківщини розслідує ДТП на Калуській трасі, де зіткнулися два автомобілі

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Близько 13:25 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Калуській трасі поблизу автобазару. На місце аварії оперативно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції, які почали оформлювати інцидент.

Поліція оперативно прибула на місце події

Попередньо відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав. За попередніми даними, водій Mercedes Sprinter під час повороту ліворуч не надав переваги в русі автомобілю Renault Megane, що рухався прямо. Це і стало причиною зіткнення транспортних засобів.

ДТП сталася близько 13:25

Наразі на місці аварії продовжують працювати правоохоронці, які встановлюють усі обставини інциденту. Вони фіксують свідчення учасників, оглядають місце події та документують пошкодження. Рух на цій ділянці дороги здійснюється з урахуванням інциденту.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині загинув народний депутат - ДБР оприлюднило кадри з місця події.

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