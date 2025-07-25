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Мешканка Калуша стала черговою жертвою шахраїв, які обіцяли швидкий та легкий заробіток в інтернеті

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Жінка знайшла пропозицію роботи через месенджер Telegram, де з нею зв’язалася нібито менеджерка, яка розповіла про умови співпраці. Суть роботи полягала у простих завданнях - ставити "вподобайки" на онлайн-платформах та збільшувати кількість підписників на різних сайтах.

За виконання цих дій потерпілій пообіцяли значну винагороду. Спершу вона отримала невеликі суми, що вселило довіру до роботодавців. Однак, коли обсяг роботи зріс, шахраї повідомили, що для виведення зароблених коштів необхідно внести власні гроші. Жінка перерахувала їм свої заощадження кількома платежами, після чого зв’язок із "роботодавцями" обірвався, і вона залишилася без грошей.

За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочину.

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