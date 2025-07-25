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25 июля 2025, 16:54

Автокрушение на Калушской трассе: что известно о пострадавших

25 июля 2025, 16:54
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фото: полиция Ивано-Франковской области
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Полиция Ивано-Франковской области расследует ДТП на Калушской трассе, где столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Около 13:25 поступило сообщение о ДТП на Калушской трассе вблизи автобазара. На место аварии оперативно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции, начавшие оформлять инцидент.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия

Предварительно известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Согласно предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter во время поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Megane, который двигался прямо и стал причиной столкновения транспортных средств.

ДТП произошло около 13:25

В настоящее время на месте аварии продолжают работать правоохранители, устанавливающие все обстоятельства инцидента. Они фиксируют показания участников, осматривают место происшествия и документируют повреждения. Движение на этом участке дороги производится с учетом инцидента.

Напомним, в Ивано-Франковской области погиб народный депутат - ДБР обнародовало кадры с места происшествия.

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