фото: полиция Ивано-Франковской области

Полиция Ивано-Франковской области расследует ДТП на Калушской трассе, где столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Около 13:25 поступило сообщение о ДТП на Калушской трассе вблизи автобазара. На место аварии оперативно прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции, начавшие оформлять инцидент.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия

Предварительно известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Согласно предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter во время поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Megane, который двигался прямо и стал причиной столкновения транспортных средств.

ДТП произошло около 13:25

В настоящее время на месте аварии продолжают работать правоохранители, устанавливающие все обстоятельства инцидента. Они фиксируют показания участников, осматривают место происшествия и документируют повреждения. Движение на этом участке дороги производится с учетом инцидента.

Напомним, в Ивано-Франковской области погиб народный депутат - ДБР обнародовало кадры с места происшествия.