На Івано-Франківщині загинув народний депутат - ДБР оприлюднило кадри з місця події
Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування щодо смертельної аварії, яка трапилася 24 липня ввечері поблизу села Бабухів у Рогатинській громаді Івано-Франківської області
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.
Інцидент стався на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів". Унаслідок ДТП загинув народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Рущишин.
За попередніми даними слідства, мотоцикл Harley Davidson, яким керував депутат, зіткнувся з трактором. У момент аварії до сільськогосподарської техніки був причеплений причіп. Транспортним засобом керував мешканець одного з місцевих сіл. Аварія сталася в темну пору доби, коли видимість на дорозі була обмеженою.
Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тяжкі травми. Медики, які прибули на виклик, намагалися врятувати чоловіка, однак він помер у кареті швидкої допомоги. За словами слідчих, обставини аварії свідчать про високу ймовірність технічних або людських чинників.
На місце пригоди одразу прибули працівники ДБР. Вони провели нічні слідчі дії - оглянули місце події, зафіксували всі наявні сліди, вилучили записи з камер відеоспостереження та опитали очевидців. Розслідування триває, встановлюються всі деталі трагедії.
Раніше повідомлялося, у ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин.