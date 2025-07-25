Фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування щодо смертельної аварії, яка трапилася 24 липня ввечері поблизу села Бабухів у Рогатинській громаді Івано-Франківської області

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Інцидент стався на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів". Унаслідок ДТП загинув народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Рущишин.

Місце трагедії на трасі "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів

За попередніми даними слідства, мотоцикл Harley Davidson, яким керував депутат, зіткнувся з трактором. У момент аварії до сільськогосподарської техніки був причеплений причіп. Транспортним засобом керував мешканець одного з місцевих сіл. Аварія сталася в темну пору доби, коли видимість на дорозі була обмеженою.

Мотоцикл народного депутата зіткнувся з трактором із причепом

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тяжкі травми. Медики, які прибули на виклик, намагалися врятувати чоловіка, однак він помер у кареті швидкої допомоги. За словами слідчих, обставини аварії свідчать про високу ймовірність технічних або людських чинників.

На місці працювали слідчі ДБР, триває з’ясування обставин ДТП

На місце пригоди одразу прибули працівники ДБР. Вони провели нічні слідчі дії - оглянули місце події, зафіксували всі наявні сліди, вилучили записи з камер відеоспостереження та опитали очевидців. Розслідування триває, встановлюються всі деталі трагедії.

Раніше повідомлялося, у ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин.