Смертельна ДТП на Київщині: водій збив на смерть жінку та втік
У Київській області сталась смертельна аварія. П'яний водій збив жінку, яка рухалась біля дороги
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 24 липня близько 23:30 у селі Клавдієво-Тарасове на вулиці Центральній. За попередніми даними, 37-річний водій Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка рухалась з правового краю дороги.
Після аварії водій втік, але його знайшла поліція. 40-річна жінка, на жаль, внаслідок ДТП загинула на місці.
У водія під час перевірки в крові виявили алкоголь. Його затримали. Поліція розпочала досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше на Волині 57-річний водій автомобіля Mitsubishi наїхав на 14-річну дівчинку, яка рухалася на роликах по проїзній частині дороги. На жаль, дівчинку врятувати не вдалось: вона померла в лікарні від отриманих травм.