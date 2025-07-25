Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 24 липня близько 23:30 у селі Клавдієво-Тарасове на вулиці Центральній. За попередніми даними, 37-річний водій Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на жінку, яка рухалась з правового краю дороги.

Після аварії водій втік, але його знайшла поліція. 40-річна жінка, на жаль, внаслідок ДТП загинула на місці.

У водія під час перевірки в крові виявили алкоголь. Його затримали. Поліція розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Волині 57-річний водій автомобіля Mitsubishi наїхав на 14-річну дівчинку, яка рухалася на роликах по проїзній частині дороги. На жаль, дівчинку врятувати не вдалось: вона померла в лікарні від отриманих травм.