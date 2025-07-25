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25 липня 2025, 07:05

У ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин

25 липня 2025, 07:05
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фото: з відкритих джерел
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Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомило місцеве видання "Твоє місто" з посиланням на близьких політика, передає RegioNews.

Інформацію про загибель нардепа також підтвердив депутат від тієї ж фракції Ярослав Железняк.

Ярослав Рущишин (1967–2025) — громадський діяч, меценат, підприємець і політик. Народний депутат України від партії "Голос", обраний у 2019 році у Львові.

Був співзасновником мистецького об’єднання "Дзиґа", яке відіграло ключову роль у розвитку сучасної української музичної сцени 1990-х років, підтримуючи молодих митців і культурні ініціативи.

Продюсував низку знакових українських гуртів. Серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани. Заснував і очолив одне з найбільших швейних підприємств України — АТ "Троттола".

З юнацьких років був активним учасником громадського руху.

У 2003 році разом із командою журналістів створив "Львівську газету". Очолював Комітет підприємців Львівщини.

Рущишин активно інвестував у розвиток освіти.

Нагадаємо, в Полтавській області судитимуть колишнього правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП.

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