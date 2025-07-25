Фото: Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Инцидент произошел на автодороге Н-09 "Мукачево – Львов". В результате ДТП погиб народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Рущишин.

Место трагедии на трассе "Мукачево – Львов" вблизи села Бабухов

Согласно предварительным данным следствия, мотоцикл Harley Davidson, которым управлял депутат, столкнулся с трактором. В момент аварии к сельскохозяйственной технике был прицеплен прицеп. Транспортным средством управлял житель одного из местных сел. Авария произошла в темное время суток, когда видимость на дороге была ограниченной.

Мотоцикл народного депутата столкнулся с трактором с прицепом

В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Прибывшие на вызов медики пытались спасти мужчину, однако он скончался в карете скорой помощи. По словам следователей, обстоятельства аварии свидетельствуют о высокой вероятности технических или человеческих факторов.

На месте работали следователи ДБР, продолжается выяснение обстоятельств ДТП

На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГБР. Они провели ночные следственные действия - осмотрели место происшествия, зафиксировали все имеющиеся следы, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Расследование продолжается, устанавливаются все детали трагедии.

Ранее сообщалось, в ДТП погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.