В Ивано-Франковской области погиб народный депутат - ДБР обнародовало кадры с места происшествия
Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование смертельной аварии, которая произошла 24 июля вечером вблизи села Бабухов в Рогатинской громаде Ивано-Франковской области
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.
Инцидент произошел на автодороге Н-09 "Мукачево – Львов". В результате ДТП погиб народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Рущишин.
Согласно предварительным данным следствия, мотоцикл Harley Davidson, которым управлял депутат, столкнулся с трактором. В момент аварии к сельскохозяйственной технике был прицеплен прицеп. Транспортным средством управлял житель одного из местных сел. Авария произошла в темное время суток, когда видимость на дороге была ограниченной.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Прибывшие на вызов медики пытались спасти мужчину, однако он скончался в карете скорой помощи. По словам следователей, обстоятельства аварии свидетельствуют о высокой вероятности технических или человеческих факторов.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГБР. Они провели ночные следственные действия - осмотрели место происшествия, зафиксировали все имеющиеся следы, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Расследование продолжается, устанавливаются все детали трагедии.
Ранее сообщалось, в ДТП погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.