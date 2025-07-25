На Кіровоградщині дитина загинула в ДТП: тіло деблокували з авто

фото: ДСНС Кіровоградщини

Поблизу села Високі Байраки Кропивницького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення вантажного та легкового автомобілів загинула дитина 2010 року народження

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники прибули на місце події та деблокували з понівеченої машини тіло загиблої дівчинки.

Інші обставини аварії наразі встановлюються.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними за кермом, суворо дотримуватись правил дорожнього руху та не перевищувати швидкість.

Нагадаємо, на Волині водій наїхав на школярку, 14-річна дівчина померла в лікарні.