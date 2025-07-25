На Тернопільщині 22-річна мотоциклістка влетіла у Daewoo Lanos

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як встановили правоохоронці, 22-річна місцева мешканка, керуючи мотоциклом Kawasaki ninja 650, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення із Daewoo Lanos.

У результаті удару дівчину з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка вийшла із авто на ходу.