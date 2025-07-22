Стрілянина на Київщині: чоловіка поранили в авто, стрілка розшукують
У місті Васильків Київської області поліція розслідує обставини збройного нападу на місцевого жителя. Подія сталася ввечері 21 липня, близько 22:50
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, невідомий підійшов до припаркованого автомобіля Range Rover та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілий зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками замаху на умисне вбивство.
Наразі тривають активні пошуки стрілка, а також слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці. Причиною стало те, що він радів перемозі українського боксера.
На Київщині у криниці виявили тіло людиниВсі новини »
22 липня 2025, 08:30Убив дружину сокирою: жителю Київщини загрожує ув'язнення
21 липня 2025, 18:28Конфлікт у столичному ТРЦ: чоловік поранив ножем відвідувача
19 липня 2025, 17:35
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
У Верховній Раді заявили, що влада намагається "обнулити" НАБУ та САП
22 липня 2025, 11:33У Харкові запрацював Центр надання послуг для переселенців
22 липня 2025, 11:26Високопосадовець СБУ вимагав $300 тисяч у організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон
22 липня 2025, 11:20У Полтаві вперше запрацювали інспектори з паркування: майже 200 порушень за день
22 липня 2025, 10:53Соціальні послуги — в смартфоні: Харківщина запустила унікальний застосунок
22 липня 2025, 10:08Олена Шуляк: Парламент дав "зелене світло" масштабній реформі житла
22 липня 2025, 10:05Замість тюрми — на фронт: скільки засуджених вступили до ЗСУ
22 липня 2025, 09:50Мешканців Харківщини попередили про гучні вибухи
22 липня 2025, 09:45Масштабні атаки на Сумщину: десятки поранених, пошкоджені будинки, ТЦ та авто
22 липня 2025, 09:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі блоги »