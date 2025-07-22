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22 липня 2025, 10:31

Стрілянина на Київщині: чоловіка поранили в авто, стрілка розшукують

22 липня 2025, 10:31
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У місті Васильків Київської області поліція розслідує обставини збройного нападу на місцевого жителя. Подія сталася ввечері 21 липня, близько 22:50

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, невідомий підійшов до припаркованого автомобіля Range Rover та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілий зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками замаху на умисне вбивство.

Наразі тривають активні пошуки стрілка, а також слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці. Причиною стало те, що він радів перемозі українського боксера.

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