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25 липня 2025, 11:59

Загибель нардепа Рущишина в ДТП: подробиці трагедії на Івано-Франківщині

25 липня 2025, 11:59
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фото: Facebook/rushchyshyn.yaroslav
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Пізно ввечері 24 липня в ДТП поблизу села Бабухів Івано-Франківської області загинув народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Рущишин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Гал-інфо.

Аварія сталася близько 21:45 на автодорозі — депутат, керуючи мотоциклом Harley-Davidson, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який рухався в попутному напрямку.

Отримані травми виявилися несумісними з життям, і Ярослав Рущишин помер під час транспортування до лікарні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив смерть народного депутата і висловив співчуття родині, близьким та колегам.

"Ярослав був людиною переконань і дії, послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю та чесністю", — зазначив спікер парламенту.

Колеги по фракції також висловили слова співчуття. Ярослав Юрчишин написав:

"Я не можу прийняти що ми більше не заспіваємо "Многая літа" і не заколядуємо разом. Що я не бачитиму твого надійного плеча з мого робочого місця. Не матиму щосесійного дня потиску міцної шляхетної руки.Ну як так? Як же ж...".

Ще один колега по фракції, Ярослав Железняк, лаконічно, але емоційно відреагував на трагічну подію: "Славко...не можу повірити".

Сумна звістка стала ударом і для співачки Руслани Лижичко, яка була близькою подругою Рущишина.

"Ми не можемо досі отямитися від цієї болючої звістки. Це та мить, коли ти всією душею не хочеш у це повірити", — написала вона.

Відомий співак Святослав Вакарчук також відреагував на смерть народного депутата.

"Страшна новина… загинув Ярослав Рущишин. Дуже важко прийняти це. Славко був одним з тих, для кого слово "принцип" було не просто словом, воно було дією. Дуже не вистачатиме його всім нам", - розповів Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

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