фото: Национальная полиция Украины

Вооруженный конфликт на Прикарпатье завершился госпитализацией одного из участников

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент со стрельбой произошел 23 июля около 11:00 в селе Угорники, входящем в Отинийскую территориальную громаду в Ивано-Франковской области. В полицию обратились очевидцы, сообщив о ранении мужчины вблизи лесного массива. На место происшествия выехали правоохранители Коломыйского района.

Событие произошло 23 июля около 11:00.

Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников получил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Потерпевшему нанесены телесные повреждения, после чего его доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В потерпевшего несколько раз выстрелили из травматического пистолета

Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка. Уже несколько часов после сообщения о происшествии его задержали. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Квалифицировали событие по статье о хулиганстве с применением оружия. Правоохранители также проверяют происхождение пистолета и законность его хранения.

Ранее сообщалось о стрельбе в Киевской области: мужчину ранили в авто, стрелка разыскивают.