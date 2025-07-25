В Ивано-Франковской области мужчина выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета
Вооруженный конфликт на Прикарпатье завершился госпитализацией одного из участников
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Инцидент со стрельбой произошел 23 июля около 11:00 в селе Угорники, входящем в Отинийскую территориальную громаду в Ивано-Франковской области. В полицию обратились очевидцы, сообщив о ранении мужчины вблизи лесного массива. На место происшествия выехали правоохранители Коломыйского района.
Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников получил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Потерпевшему нанесены телесные повреждения, после чего его доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка. Уже несколько часов после сообщения о происшествии его задержали. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.
Квалифицировали событие по статье о хулиганстве с применением оружия. Правоохранители также проверяют происхождение пистолета и законность его хранения.
Ранее сообщалось о стрельбе в Киевской области: мужчину ранили в авто, стрелка разыскивают.