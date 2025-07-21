Найбільша атака на Івано-Франківськ за весь час війни: є постраждалі та пошкодження

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У ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару російських військ із застосуванням ракет і ударних безпілотників

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

За його словами, постраждали щонайменше три села Івано-Франківської громади. Є пошкодження інфраструктури, масштаби руйнувань уточнюються.

"Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані", — зазначив мер.

Також перевіряється інформація про наслідки ударів у ще двох селах.

Марцінків назвав цю атаку наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Подякував силам ППО, рятувальникам, медикам та всім службам, які працюють на місці.

Як відомо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару одна людина загинула, ще кілька постраждали.