На Черкащині ППО знищила 2 російські ракети та 9 безпілотників

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Вночі 21 липня російська армія атакувала Черкаську область ракетами та безпілотниками. У регіоні по ворожих цілях активно працювали сили та засоби ППО

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"У межах Черкащини знищили дві російські ракети, а також дев'ять БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", – наголосив посадовець.

За наявними даними, пошкоджень інфраструктури в області немає. Наразі триває обстеження території.