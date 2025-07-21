На Черкащині ППО знищила 2 російські ракети та 9 безпілотників
Вночі 21 липня російська армія атакувала Черкаську область ракетами та безпілотниками. У регіоні по ворожих цілях активно працювали сили та засоби ППО
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
"У межах Черкащини знищили дві російські ракети, а також дев'ять БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", – наголосив посадовець.
За наявними даними, пошкоджень інфраструктури в області немає. Наразі триває обстеження території.
Нагадаємо, у ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав найбільшої атаки на місто із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Через обстріли є постраждалі та пошкодження.
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