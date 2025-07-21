08:28  21 липня
Пошкодження після атаки: метро "Лук'янівська" тимчасово не працює
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
04:30  21 липня
Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 08:05

На Черкащині ППО знищила 2 російські ракети та 9 безпілотників

21 липня 2025, 08:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вночі 21 липня російська армія атакувала Черкаську область ракетами та безпілотниками. У регіоні по ворожих цілях активно працювали сили та засоби ППО

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

"У межах Черкащини знищили дві російські ракети, а також дев'ять БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", – наголосив посадовець.

За наявними даними, пошкоджень інфраструктури в області немає. Наразі триває обстеження території.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав найбільшої атаки на місто із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Через обстріли є постраждалі та пошкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти Черкаська область дрон БПЛА атака ППО ракетний удар Табурець Ігор
Росіяни обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранені 3 людини
21 липня 2025, 07:55
РФ вдарила по Харкову БпЛА: пошкоджена цивільна інфраструктура
21 липня 2025, 07:40
Масована атака на Київ: одна людина загинула, у кількох районах — масштабні пожежі
21 липня 2025, 07:14
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Українські військові відбили у росіян населений пункт на Сумщині
21 липня 2025, 10:31
Чоловіку, який розпилив газ у салоні маршрутки та вдарив ножем пасажира в Одесі, загрожує до 8 років ув’язнення
21 липня 2025, 10:15
На Хмельниччині ППО знищила 5 дронів: пошкоджено 20 будинків
21 липня 2025, 10:07
Росія запустила по Україні 24 ракети понад 400 дронів: як відпрацювала ППО
21 липня 2025, 09:55
Сумщина під ударами: за добу — 90 атак, поранено трьох дорослих і дитину
21 липня 2025, 09:49
На Донеччині окупанти вбили цивільного, поранені 6 людей
21 липня 2025, 09:32
Обстріл Івано-Франківщини: 4 постраждалих, серед них — дитина
21 липня 2025, 09:28
Військові моряки знищили 3 російські "шахеди"
21 липня 2025, 09:10
В ОВА розповіли про наслідки обстрілів Херсонщини
21 липня 2025, 08:55
НАБУ підтвердило обшуки у співробітників — справу ведуть СБУ та ОГП
21 липня 2025, 08:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »