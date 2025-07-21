Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджені інфраструктура та АЗС
Ввечері та вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Сили ППО збили сім російських БпЛА
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
По Нікопольщині окупанти застосовували FPV-дрони та артилерію. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.
"Пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив 2 авто. Ще три – побиті", – йдеться в повідомленні.
У Межівській громаді Синельниківського району ворожі БпЛА пошкодили інфраструктуру. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранені троє цивільних.
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