РФ вдарила по Харкову БпЛА: пошкоджена цивільна інфраструктура
Вночі окупанти завдали 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Один з ударів прийшовся поблизу багатоквартирного житлового будинку. Відомо про вибиті вікна, пошкодження трамвайних колій та електродротів. Неподалік будинку виникла пожежа.
Також зафіксоване влучання в цивільне підприємство.
"Щодо постраждалих — інформації наразі немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару РФ одна людина загинула, ще кілька мешканців столиці постраждали.
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