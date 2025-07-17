Масове отруєння в ресторані Львова: постраждали 43 особи, серед них – троє дітей

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У Львові поліцейські розслідують випадок харчового отруєння громадян в одному з закладів громадського харчування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до медичних закладів із ознаками харчового отруєння звернулися 43 особи, серед яких троє дітей.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкції статті передбачають штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців, обмеження волі або позбавлення волі до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що 16 липня, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що він сам та ще декілька гостей його ресторану у Львові отруїлися. Йдеться про заклад "Китайський привіт", який нещодавно відкрили у місті.

Кацурін додав, що усім, хто отруївся у ресторані й звернувся до них, сплачують рахунки за лікування. Також він попросив повідомляти інших гостей про випадки отруєння.