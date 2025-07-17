07:29  17 липня
Грози, град і шквали – в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
05:55  17 липня
У Києві з озера дістали тіло людини
04:35  17 липня
На Хмельниччині легковик збив на переході 13-річного підлітка
UA | RU
UA | RU
17 липня 2025, 08:26

Масове отруєння в ресторані Львова: постраждали 43 особи, серед них – троє дітей

17 липня 2025, 08:26
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Львові поліцейські розслідують випадок харчового отруєння громадян в одному з закладів громадського харчування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до медичних закладів із ознаками харчового отруєння звернулися 43 особи, серед яких троє дітей.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкції статті передбачають штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців, обмеження волі або позбавлення волі до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що 16 липня, ресторатор Міша Кацурін повідомив, що він сам та ще декілька гостей його ресторану у Львові отруїлися. Йдеться про заклад "Китайський привіт", який нещодавно відкрили у місті.

Кацурін додав, що усім, хто отруївся у ресторані й звернувся до них, сплачують рахунки за лікування. Також він попросив повідомляти інших гостей про випадки отруєння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів отруєння розслідування поліція діти ресторан лікарня Міша Кацурін
Масове отруєння дітей, що їхали із Закарпаття до Вінниці: медики назвали причину
15 липня 2025, 15:15
Всі новини »
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
У Черкасах 6-річний хлопчик випав із вікна: дитину госпіталізували
17 липня 2025, 08:55
На Херсонщині через російські обстріли поранені 3 цивільних
17 липня 2025, 08:50
Зґвалтували неповнолітню: у Києві двоє чоловіків отримали 9 років тюрми
17 липня 2025, 08:44
Зеленський вніс у Раду подання на призначення Свириденко премʼєром
17 липня 2025, 08:20
15 думок щодо підготовки мобілізованих піхотинців
17 липня 2025, 08:13
Працюють сапери: жителів Харківщини попередили про вибухи
17 липня 2025, 08:00
Росіяни вдарили "шахедами" по Дніпру: є жертва, 5 людей поранені
17 липня 2025, 07:55
У Херсоні дрон атакував чоловіка: постраждалий у лікарні
17 липня 2025, 07:52
Удар по Добропіллю: уже 2 загиблих, 26 поранених, сотні пошкоджених квартир
17 липня 2025, 07:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »