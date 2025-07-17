07:29  17 июля
Грозы, град и шквалы – в Украине объявлен желтый уровень опасности
05:55  17 июля
В Киеве из озера достали тело человека
08:55  17 июля
В Черкассах 6-летний мальчик выпал из окна: ребенка госпитализировали
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 12:11

В Ивано-Франковской области за последние сутки в ДТП погиб человек, еще двое - в больнице

17 июля 2025, 12:11
Читайте також українською мовою
фото: полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

За последние сутки на дорогах Ивано-Франковской области произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, еще двое - получили телесные повреждения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Оба инцидента произошли в разных частях области. В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств аварий.

Одно из автопроисшествий, в котором пострадали два человека, произошло на территории Пядицкой территориальной громады. Медики предоставили пострадавшим необходимую помощь, их госпитализировали. Еще одно ДТП произошло в Ивано-Франковском районе. К сожалению, водитель погиб на месте.

ДТП в Ивано-Франковской областиДТП в Ивано-Франковской областиДТП в Ивано-Франковской областиДТП в Ивано-Франковской области

Полиция устанавливает все детали и обстоятельства обоих инцидентов. По факту гибели водителя следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль: двое 19-летних юношей - в реанимации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ивано-Франковская область гибель водитель травмы расследование
В Черкассах 6-летний мальчик выпал из окна: ребенка госпитализировали
17 июля 2025, 08:55
Массовое отравление в ресторане Львова: пострадали 43 человека, среди них – трое детей
17 июля 2025, 08:26
В Херсоне дрон атаковал мужчину: пострадавший в больнице
17 июля 2025, 07:52
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 17 июля
17 июля 2025, 13:00
В Закарпатье лесник "проспал" вырубку деревьев на 5 млн грн
17 июля 2025, 12:45
Зеленский резко ответил на вопрос о демобилизации
17 июля 2025, 12:44
В Одессе разоблачили подпольный "реабилитационный центр" - освобождены 10 человек, среди них дети
17 июля 2025, 12:29
Юлия Свириденко официально стала новым премьер-министром Украины
17 июля 2025, 12:02
В Черниговской области курсант расстрелял военных на полигоне ВСУ, — СМИ
17 июля 2025, 11:45
Стало известно, что за самолет киевляне видели в небе над столицей
17 июля 2025, 11:25
Утренний удар по Черкащине: поврежден объект инфраструктуры
17 июля 2025, 11:11
На Житомирщине мужчина напал с ножом на женщину и сбежал в Киев
17 июля 2025, 10:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »