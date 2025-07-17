фото: полиция Ивано-Франковской области

За последние сутки на дорогах Ивано-Франковской области произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, еще двое - получили телесные повреждения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Оба инцидента произошли в разных частях области. В настоящее время правоохранители проводят расследование обстоятельств аварий.

Одно из автопроисшествий, в котором пострадали два человека, произошло на территории Пядицкой территориальной громады. Медики предоставили пострадавшим необходимую помощь, их госпитализировали. Еще одно ДТП произошло в Ивано-Франковском районе. К сожалению, водитель погиб на месте.

Полиция устанавливает все детали и обстоятельства обоих инцидентов. По факту гибели водителя следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль: двое 19-летних юношей - в реанимации.