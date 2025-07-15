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15 липня 2025, 15:23

У Івано-Франківську чоловік замовив вбивство колишньої за 2 тис дол

15 липня 2025, 15:23
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фото: Івано-Франківська обласна прокуратура
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У Івано-Франківську правоохоронці викрили спробу замовного вбивства жінки

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, до організації злочину причетний місцевий житель, який після завершення особистих стосунків з колишньою обраницею вирішив помститися. Спочатку він планував лише побиття, однак згодом змінив свій задум і вирішив позбавити жінку життя.

Чоловік звернувся до знайомого з проханням допомогти реалізувати задум. Разом вони почали шукати виконавця. У результаті зупинилися на кандидатурі особи з кримінальним минулим - чоловіка, який раніше вже був засуджений за насильницькі злочини. Виконавцю обіцяли грошову винагороду в розмірі 2000 доларів США за вбивство.

Однак завершити задумане зловмисникам не вдалося. Правоохоронці оперативно отримали інформацію про підготовку тяжкого злочину і провели низку оперативних заходів. Злочин вдалося попередити на етапі організації. Усіх причетних осіб було затримано. Наразі вони перебувають під вартою, а досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про замовне вбивство: в Києві затримали чоловіка, який застрелив людину.

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