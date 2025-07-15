В Івано-Франківську помер пацієнт із лептоспірозом

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В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні помер пацієнт, якого госпіталізували з лептоспірозом. У чоловіка була гостра ниркова недостатність, йому проводили діаліз, але врятувати його не вдалося

Про це повідомила пресслужба медзакладу, передає RegioNews.

Цей випадок стався ще у червні, однак про нього повідомили лише 14 липня. Вік пацієнта не розголошується.

"У червні до обласної лікарні на діаліз потрапив хлопець з гострою нирковою недостатністю. Його намагалися врятувати упродовж доби, та, на жаль, зусилля лікарів були марними", – зазначили у медзакладі.

Медики запідозрили лептоспіроз, що підтвердили дослідження в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"Цього сезону на діалізі ми мали двох пацієнтів з лептоспірозом важкого перебігу, у яких була приєднана ниркова недостатність. Одного вдалося врятувати. Ми маємо апарати штучної нирки і проводимо замісну ниркову терапію", – розповіла лікарка-анестезіологиня Тетяна Карач.

Статистика лептоспірозу в Україні

За даними Центру громадського здоров'я, за 2024 рік зареєстровано 409 випадків лептоспірозу, що на 5,5% менше, ніж у 2023 році (433 випадки).

За перші п'ять місяців 2025 року — 51 випадок, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Що відомо про небезпечну хворобу

Лептоспіроз — це особливо небезпечна інфекція, яку людина може отримати від тварин.

Хвороба не передається від людини до людини. Зараження відбувається через харчування або контакт із зараженою водою чи іншими джерелами, навіть через здорову, але вологу шкіру.

Лептоспіроз має сезонність і найчастіше трапляється в літньо-осінній період.

У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, як-от підвищена температура та кон'юнктивіт. Водночас є й більш характерні ознаки хвороби:

сильні болі в м’язах, особливо в литках, які посилюються під час натискання

геморагічний синдром — патологічна кровоточивість.

Нагадаємо, це вже не вперше в Україні від лептоспірозу помирають люди. Два роки тому смертельні випадки фіксували на Прикарпатті та Київщині.