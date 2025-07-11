фото: поліція Івано-Франківської області

Погодження проєкту землеустрою у межах водоохоронної зони коштувало громаді сотні тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Надвірнянському районі завершено досудове розслідування у справі щодо 36-річного посадовця, якого підозрюють у службовій недбалості. Місцевий землевпорядник, працюючи в одній із селищних рад, погодив у 2017 році проєкт землеустрою, що стосувався відведення земельної ділянки площею 0,8 гектара. Ця територія розташована у межах водоохоронної зони, де подібне використання землі є порушенням чинного законодавства.

Попри це, ділянку передали у приватну власність. Внаслідок таких дій місцева громада зазнала збитків на суму понад 340 тисяч гривень. Факт правопорушення встановили слідчі Яремчанського відділення поліції. За їхніми матеріалами, посадовцю було оголошено про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Санкція цієї статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або здійснювати окремі види діяльності.

Наразі, під процесуальним керівництвом Надвірнянської окружної прокуратури, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Раніше повідомлялося, на Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за дерибан заповідних земель.