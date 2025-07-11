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11 липня 2025, 08:15

На Прикарпатті на березі річки знайшли артилерійський снаряд

11 липня 2025, 08:15
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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У середу, 9 липня, на березі річки в селі Нижнів Івано-Франківського району виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас ліквідували

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Того ж дня сапери знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили в селі Павлівка Івано-Франківського району.

Нагадаємо, минулого тижня на території будівельного майданчика в Івано-Франківську виявили артснаряд часів Другої світової війни.

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річка Боєприпаси Івано-Франківська область вибухотехніки артснаряди сапери
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