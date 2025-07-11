На Прикарпатті на березі річки знайшли артилерійський снаряд
У середу, 9 липня, на березі річки в селі Нижнів Івано-Франківського району виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас ліквідували
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Того ж дня сапери знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили в селі Павлівка Івано-Франківського району.
Нагадаємо, минулого тижня на території будівельного майданчика в Івано-Франківську виявили артснаряд часів Другої світової війни.
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