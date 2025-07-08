Заблукали в горах: рятувальники Івано-Франківщини допомогли трьом туристам

фото: ДСНС Франківщини

Гірські рятувальники Івано-Франківської області надали допомогу трьом туристам, які потрапили у складні ситуації у Карпатах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, рятувальники транспортували на на квадроциклах до села Явірник чоловіка 2001 року народження з протезами обох ніг. Він відчув сильне виснаження на горі Піп Іван Чорногорський.

Допомоги потребувала й туристка з Києва. Разом із двома друзями вона потрапила під зливу та грозу і втратила орієнтир у районі сідловини між горами Данциж та Пожижевська. Рятувальники відшукали групу та супроводили її до туристичної бази "Заросляк".

Ще один випадок трапився на горі Мала Маришевська – орієнтир втратив турист із Кропивницького. На пошуки вирушила група рятувальників із Ворохти, яка оперативно знайшла чоловіка.

У ДСНС наголошують, у найближчі дні на заході України очікуються грози, град та шквали. Туристам радять уважно стежити за погодою і повідомляти рідним про свої маршрути.

Нагадаємо, нещодавно двоє мандрівників заблукали під час проходження туристичного маршруту на горі Гавор в Івано-Франківському районі.