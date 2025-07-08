Фото: Нацполіція

На Прикарпатті затримали чоловіка, який здійснив постріл в автомобіль. Постраждав 12-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у селі Кобаки. Невідомий вистрелив у автомобіль Renault Kangoo. Металева куля пробила заднє скло. Внаслідок цього отримав поранення 12-річний хлопчик. Дитину доставили до лікарні. На щастя, зараз немає загроз життю та здоров'ю.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Ним виявився 57-річний житель селища. У нього забрали два пневматичних пістолети. Чоловіку оголосили про підозру за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, раніше у Вінниці 16-річний підліток у супермаркеті здійснив постріл зі стартового пістолета та втік. На щастя, ніхто не постраждав. Підлітка знайшли та доставили до поліцейського відділку.