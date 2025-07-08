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В Прикарпатье задержали мужчину, который произвел выстрел в автомобиль. Пострадал 12-летний мальчик

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Кобаки. Неизвестный выстрелил в автомобиль Renault Kangoo. Металлический шар пробил заднее стекло. В результате получил ранения 12-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу. К счастью, сейчас нет угроз жизни и здоровью.

Правоохранители обнаружили злоумышленника. Им оказался 57-летний житель поселка. У него забрали два пневматических пистолета. Мужчине объявили о подозрении по статье о хулиганстве.

Напомним, ранее в Виннице 16-летний подросток в супермаркете произвел выстрел из стартового пистолета и скрылся. К счастью, никто не пострадал. Подростка нашли и доставили в полицейский участок.