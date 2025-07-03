На Франківщині врятували корову, яка впала в колодязь

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Інцидент стався у вівторок, 1 липня, в селі Сілець Івано-Франківського району. Корова впала у відкритий колодязь

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.

Самостійно витягнути корову місцевим жителям не вдалося, тому вони звернулися по допомогу.

"Рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання опустилися у колодязь і витягли тварину на поверхню", — йдеться в повідомленні.