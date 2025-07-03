На Франківщині врятували корову, яка впала в колодязь
Інцидент стався у вівторок, 1 липня, в селі Сілець Івано-Франківського району. Корова впала у відкритий колодязь
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.
Самостійно витягнути корову місцевим жителям не вдалося, тому вони звернулися по допомогу.
"Рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання опустилися у колодязь і витягли тварину на поверхню", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині за допомогою трактора врятували коня, який впав у колодязь.
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