Фото: Нацполіція

Жінка у Запоріжжі звернулась до поліції, бо не могла пройти повз птаха. Він не міг злетіти і потребував допомоги

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Увечері 30 червня жителька Запоріжжя звернулась до правоохоронців. Вона побачила птаха, який ледве тримався на ногах та не міг злетіти. Жінка самостійно знайшла клініку, де могли прийняти його. Проте їй була потрібна допомога поліції.

Патрульні допомогли транспортувати пташеня до ветеринарної клініки, де його оглянули спеціалісти.

Слід зазначити, що судячи з фото, яке опублікували в поліції, жінці трапився боривітер. Це хижий плах з роду соколів. Вони можуть жити в гніздах воронових птахів, у кам'яних будинках та в норах.

Коли ці птахи полюють, вони можуть зависати у повітрі на 10-20 метрів. Полюють зазвичай на невеликих ссавців, ящірок або великих комах.