На Франковщине спасли упавшую в колодец корову

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Инцидент произошел во вторник, 1 июля, в селе Силец Ивано-Франковского района. Корова упала в открытый колодец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Самостоятельно вытащить корову местным жителям не удалось, поэтому они обратились за помощью.

"Спасатели, которые с помощью специального оборудования опустились в колодец и вытащили животное на поверхность", - говорится в сообщении.