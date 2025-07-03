На Франковщине спасли упавшую в колодец корову
Инцидент произошел во вторник, 1 июля, в селе Силец Ивано-Франковского района. Корова упала в открытый колодец
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Самостоятельно вытащить корову местным жителям не удалось, поэтому они обратились за помощью.
"Спасатели, которые с помощью специального оборудования опустились в колодец и вытащили животное на поверхность", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Житомирщине с помощью трактора спасли упавшего в колодец коня.
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