фото: полиция Ивано-Франковской области

В Надворной вечером 26 июня горел легковой автомобиль Opel Kadett. Полиция задержала подозреваемого в поджоге, он взят под стражу

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В городе Надворная Ивано-Франковской области вечером 26 июня вспыхнул легковой автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли представители правоохранительных органов и спасатели. После тушения огня специалисты осмотрели остатки авто, что позволило установить вероятный преступный характер возгорания. Полицейским удалось быстро установить личность подозреваемого. Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пока фигурант находится под стражей. Следователи выясняют обстоятельства преступления и мотивы поджога.

Расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении.

Ранее сообщалось, в Днепре осудили диверсанта, который поджигал военные автомобили за деньги россиян.