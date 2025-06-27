фото: Ивано-Франковский городской совет

Ивано-Франковский горсовет обратился к руководству страны с призывом запретить аборты и увеличить поддержку украинских семей

Об этом говорится в обращении Ивано-Франковского городского совета, передает RegioNews.

На сессии 27 июня Ивано-Франковский горсовет призвал защитить жизнь нерожденных детей и поддержать украинские семьи, а также принял обращение к руководству государства с требованием защитить жизнь с самого его зачатия и усилить поддержку семей.

Обращение одобрено на пленарном заседании горожан 27 июня 2025 года

В документе, направленном Президенту, Верховной Раде и Кабмину, депутаты выразили обеспокоенность демографической ситуацией: низкой рождаемостью, большим количеством разводов и масштабной миграцией. Ссылаясь на Конституцию, горсовет подчеркнул, что жизнь - самая высокая ценность, и государство должно гарантировать его охрану.

Среди предложений – восстановление профильного министерства, внедрение курсов по семейному воспитанию в школах, законодательная защита жизни до рождения и увеличение помощи при рождении детей. Депутаты также предлагают выделять жилье многодетным семьям.

Предлагают ввести следующие выплаты при рождении каждого ребенка:

первый ребенок – 100тыс.

второй ребенок – 200тыс.

третий и каждый последующий ребенок – 300тыс.

В обращении отмечается: если страна не создаст условий для рождения и воспитания детей, это поставит под угрозу ее будущее.

Ранее сообщалось, 50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах.