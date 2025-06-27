14:50  27 июня
Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
14:26  27 июня
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
12:02  27 июня
В Полтаве взорвался пассажирский автобус
UA | RU
UA | RU
27 июня 2025, 21:12

Запретить аборты и увеличить выплаты на детей, - официальное обращение в Кабмин

27 июня 2025, 21:12
Читайте також українською мовою
фото: Ивано-Франковский городской совет
Читайте також
українською мовою

Ивано-Франковский горсовет обратился к руководству страны с призывом запретить аборты и увеличить поддержку украинских семей

Об этом говорится в обращении Ивано-Франковского городского совета, передает RegioNews.

На сессии 27 июня Ивано-Франковский горсовет призвал защитить жизнь нерожденных детей и поддержать украинские семьи, а также принял обращение к руководству государства с требованием защитить жизнь с самого его зачатия и усилить поддержку семей.

Обращение одобрено на пленарном заседании горожан 27 июня 2025 года

В документе, направленном Президенту, Верховной Раде и Кабмину, депутаты выразили обеспокоенность демографической ситуацией: низкой рождаемостью, большим количеством разводов и масштабной миграцией. Ссылаясь на Конституцию, горсовет подчеркнул, что жизнь - самая высокая ценность, и государство должно гарантировать его охрану.

Среди предложений – восстановление профильного министерства, внедрение курсов по семейному воспитанию в школах, законодательная защита жизни до рождения и увеличение помощи при рождении детей. Депутаты также предлагают выделять жилье многодетным семьям.

Предлагают ввести следующие выплаты при рождении каждого ребенка:

  • первый ребенок – 100тыс.
  • второй ребенок – 200тыс.
  • третий и каждый последующий ребенок – 300тыс.

В обращении отмечается: если страна не создаст условий для рождения и воспитания детей, это поставит под угрозу ее будущее.

Ранее сообщалось, 50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск рождение ребенка выплаты аборт Украина помощь дети ребенок новорожденный
В Украине с 1 сентября вводят обязательную военную подготовку для студентов
27 июня 2025, 18:30
В Украине готовится прокурорская перезагрузка: названы кандидаты
27 июня 2025, 13:43
В Одесской области 13-летняя школьница вылезла на грузовой вагон и получила удар током
27 июня 2025, 13:30
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышев может снова уехать за границу
27 июня 2025, 21:49
Элитные квартиры, автомобили и куча наличных: бывший судья Высшего хозяйственного суда "заработал" миллионы на "заказных решениях"
27 июня 2025, 21:40
Российский диктатор Путин сделал заявление о переговорах с Украиной
27 июня 2025, 21:28
В Ровенской области задержали наркодилера, которая посылала "запрещенные посылки"
27 июня 2025, 20:51
СБУ и ВСУ уничтожили два российских СУ-34: военные раскрыли подробности
27 июня 2025, 20:44
Стрельба в центре Одессы: 25-летнему парню выстрелили в затылок, ведется план "Перехват"
27 июня 2025, 20:27
В Харькове женщина нарушила ПДД и ударила полицейского
27 июня 2025, 20:13
Свадьба Джеффа Безоса за $50 миллионов: перекрыта Венеция, 90 самолетов и звездные гости
27 июня 2025, 20:10
Будут судить пленного военного РФ, который расстрелял двух украинских пленных в Торецке
27 июня 2025, 19:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »