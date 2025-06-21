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21 червня 2025, 08:53

На Прикарпатті після трьох діб пошуків знайшли 5-річного хлопчика

21 червня 2025, 08:53
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фото: ДСНС Івано-Франківщини
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Сьогодні, 21 червня, о 05:54 рятувальники знайшли 5-річного хлопчика, який зник понад три доби тому

Про це повідомила пресслужба ДСНС та поліція області, передає RegioNews.

Хлопчика виявили за допомогою безпілотного літального апарата в хащах, приблизно за кілометр від місця зникнення.

Дитина перебуває у задовільному стані. Наразі йому надають необхідну допомогу медики.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад 72 години. Загалом обстежено понад 5 500 гектарів території, з яких 4 600 га — лісовий масив.

Окрім того, Також з повітря, за допомогою безпілотників, перевірено 8 902 га. Водолази дослідили 12 водойм, загальна площа яких — 7 700 кв.м, а також 155 га прибережної зони.

Нагадаємо, п'ятирічний Кирил Боднарук зник 17 червня під час прогулянки в лісовому масиві неподалік села Трійця на Коломийщині.

До пошуків були залучені гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ДСНС Тернопільщини, Буковини, Львівщини та Хмельниччини, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України та курсанти Львівського державного університет. безпеки життєдіяльності.

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