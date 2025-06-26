На Прикарпатье задержали водителя, который за 6000 долларов пытался переправить за границу мужчину призывного возраста

фото: ГПСУ

На Прикарпатье прекращен канал незаконной переправки граждан через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На одном из контрольных постов в Верховинском районе Ивано-Франковской области пограничники задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося незаконно переправить через украинско-румынскую границу гражданина Украины призывного возраста.

За незаконный "трансфер" до границы злоумышленник получил 6000 долларов США. Деньги он спрятал в воздушном фильтре автомобиля.

"Житель Ивано-Франковской области, организовавший незаконный канал переправки, объявлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тысяч гривен", - идется в сообщении.

Напомним, в Прикарпатье перекрыли канал переправки мужчин за границу.