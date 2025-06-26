На Прикарпатье задержали водителя, который за 6000 долларов пытался переправить за границу мужчину призывного возраста
На Прикарпатье прекращен канал незаконной переправки граждан через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На одном из контрольных постов в Верховинском районе Ивано-Франковской области пограничники задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося незаконно переправить через украинско-румынскую границу гражданина Украины призывного возраста.
За незаконный "трансфер" до границы злоумышленник получил 6000 долларов США. Деньги он спрятал в воздушном фильтре автомобиля.
"Житель Ивано-Франковской области, организовавший незаконный канал переправки, объявлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 тысяч гривен", - идется в сообщении.
Напомним, в Прикарпатье перекрыли канал переправки мужчин за границу.