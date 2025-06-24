На Франковщине мотоциклист насмерть сбил велосипедиста
Смертельное ДТП произошло 23 июня в городе Калуш. Велосипедист скончался по дороге в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предварительно известно, что около 15:40 мотоциклист столкнулся с велосипедистом, внезапно повернувшим налево с крайней правой полосы движения.
"В результате аварии велосипедист, 1939 года рождения, житель Калуша, от полученных травм скончался по дороге в больницу", ― говорится в сообщении.
Мотоциклом управлял житель Ивано-Франковского района 1991 рождения. Его госпитализировали в медучреждение с травмами. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Житомирской области водитель насмерть сбил женщину с велосипедом.
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