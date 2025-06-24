На Франковщине неизвестный застрелил коня на пастбище
Вблизи села Зеленая Надворнянского района в одном из лесных массивов обнаружили мертвую лошадь с огнестрельным ранением. Правоохранители разыскивают стрелка
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Убийство животного произошло 20-21 июня. По материалам следствия, неизвестный стрелял из гладкоствольного ружья по коню, который находился на пастбище.
"Животное погибло на месте", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Чернигове женщина насмерть забила ежиху с ежатами.
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