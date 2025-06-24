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24 июня 2025, 03:35

На Франковщине неизвестный застрелил коня на пастбище

24 июня 2025, 03:35
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фото: Нацполиция
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Вблизи села Зеленая Надворнянского района в одном из лесных массивов обнаружили мертвую лошадь с огнестрельным ранением. Правоохранители разыскивают стрелка

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Убийство животного произошло 20-21 июня. По материалам следствия, неизвестный стрелял из гладкоствольного ружья по коню, который находился на пастбище.

"Животное погибло на месте", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Чернигове женщина насмерть забила ежиху с ежатами.

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стрельба убийство следствие животные Ивано-Франковская область конь
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