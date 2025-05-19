У Чернігові жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами

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У понеділок, 19 травня, у ході моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що невідома жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами на вулиці у Чернігові

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Наразі поліцейські проводять низку слідчих дій, щоб встановити особу, причетну до жорстокого поводження з тваринами.

Правоохоронці встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків інциденту.

Якщо ви стали свідком цієї події або володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером 102.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.