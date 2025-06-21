фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Сегодня, 21 июня, в 05:54 спасатели нашли 5-летнего мальчика, пропавшего более трех суток назад

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и полиция области, передает RegioNews.

Мальчик обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата в зарослях, примерно в километре от места исчезновения.

Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас ему оказывают необходимую помощь медики.

Поисково-спасательная операция длилась более 72 часов. Обследовано более 5 500 гектаров территории, из которых 4 600 га — лесной массив.

Кроме того, также с воздуха, с помощью беспилотников, проверено 8 902 га. Водолазы исследовали 12 водоемов, общая площадь которых 7 700 кв.м, а также 155 га прибрежной зоны.

Напомним, пятилетний Кирилл Боднарук исчез 17 июня во время прогулки в лесном массиве недалеко от села Троица на Коломыйщине.

К поискам были привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС Тернопольщины, Буковины, Львовщины и Хмельницкой области, Специальный авиационный отряд ГСЧС Украины и курсанты Львовского государственного университета. безопасности жизнедеятельности.