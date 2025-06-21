04:00  21 июня
Первая в мире вакцина для предотвращения ВИЧ: сколько это будет стоить
03:25  21 июня
Волонтер Сергей Притула похвастался сыном-выпускником
01:05  21 июня
В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей
UA | RU
UA | RU
21 июня 2025, 08:53

На Прикарпатье после трех суток поиска нашли 5-летнего мальчика

21 июня 2025, 08:53
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 21 июня, в 05:54 спасатели нашли 5-летнего мальчика, пропавшего более трех суток назад

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и полиция области, передает RegioNews.

Мальчик обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата в зарослях, примерно в километре от места исчезновения.

Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас ему оказывают необходимую помощь медики.

Поисково-спасательная операция длилась более 72 часов. Обследовано более 5 500 гектаров территории, из которых 4 600 га — лесной массив.

Кроме того, также с воздуха, с помощью беспилотников, проверено 8 902 га. Водолазы исследовали 12 водоемов, общая площадь которых 7 700 кв.м, а также 155 га прибрежной зоны.

Напомним, пятилетний Кирилл Боднарук исчез 17 июня во время прогулки в лесном массиве недалеко от села Троица на Коломыйщине.

К поискам были привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС Тернопольщины, Буковины, Львовщины и Хмельницкой области, Специальный авиационный отряд ГСЧС Украины и курсанты Львовского государственного университета. безопасности жизнедеятельности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лес полиция ГСЧС ребенок Ивано-Франковская область поиск
На Прикарпатье продолжаются поиски пропавшего мальчика: детали операции
20 июня 2025, 14:20
На Прикарпатье в результате ДТП пострадали дети
19 июня 2025, 22:55
На Прикарпатье в реке Прут обнаружили тело женщины
19 июня 2025, 15:10
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Кременчуг в огне: россияне ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетами
21 июня 2025, 08:44
Фуражная кукуруза в Украине изменилась в цене: что происходит на рынке
21 июня 2025, 04:35
Пшеница в Украине стремительно дешевеет - почему
21 июня 2025, 04:15
Первая в мире вакцина для предотвращения ВИЧ: сколько это будет стоить
21 июня 2025, 04:00
"Я этого не исключаю": Путин сделал циничное заявление о Сумах
21 июня 2025, 03:45
Волонтер Сергей Притула похвастался сыном-выпускником
21 июня 2025, 03:25
"Она прекрасно выглядит": певец Тарас Тополя рассказал, как относится к соблазнительным фото жены
21 июня 2025, 02:55
Престижную премию получил фильм о молодом британце, погибшем на войне в Украине
21 июня 2025, 02:25
В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей
21 июня 2025, 01:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »