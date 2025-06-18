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18 червня 2025, 15:40

Поліція Прикарпаття розшукує 5-річного Кирила Боднарука

18 червня 2025, 15:40
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фото: поліція Івано-Франківської області
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Правоохоронці просять громадян допомогти з інформацією

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Триває пошук 5-річного Кирила Боднарука, який зник 17 червня близько 18 години під час прогулянки в лісовому масиві поблизу села Трійця, що на Коломийщині. Хлопчик був із матір'ю, проте раптово зник із поля зору і додому не повернувся.

Для пошукової операції залучені співробітники Снятинського відділення поліції, Коломийського районного управління поліції, кінологи, оператори безпілотників обласної поліції, а також рятувальники ДСНС і представники Нацгвардії. Вони працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше знайти дитину.

Правоохоронці звертаються до мешканців і гостей регіону з проханням повідомляти будь-яку інформацію, що може допомогти у пошуках. Якщо ви бачили Кирила або знаєте про його місцезнаходження, негайно телефонуйте на лінію 102 або за телефонами:

  • 067 497 17 87,
  • 097 983 21 32,
  • 067 336 27 75,
  • 066 989 75 15.

Нагадаємо, на Прикарпатті у військовій частини крали пальне, призначене для виконання бойових завдань.

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