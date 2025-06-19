На Ивано-Франковщине уже вторые сутки ищут 5-летнего мальчика

фото: Национальная полиция

С 17 июня в лесном массиве вблизи села Троица (Коломыйский район) продолжаются поиски 5-летнего мальчика, пропавшего во время семейной прогулки. Мальчик имеет расстройства аутичного спектра, не разговаривает и не откликается на свое имя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС и полиции области, передает RegioNews.

По состоянию на утро 19 июня спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме даже ночью.

К поискам привлечены 361 человек и 45 единиц техники, в том числе 9 БпЛА и четыре кинологические группы службы ГСЧС со служебными собаками.

Спасатели лично обследовали около 850 га, среди которых 780 га приходится на лесной массив.

Кроме того, водолазы проверили 9 водоемов площадью 4 805 м².

Полицейские Ивано-Франковской области работают в круглосуточном режиме, координируют действия привлеченных служб, осуществляют обследование лесной местности и прилегающих территорий, опрашивают жителей, просматривают видео с камер наблюдения, а также оказывают поддержку семье ребенка.

Напомним, пятилетний Кирилл Боднарук исчез 17 июня около шести часов вечера во время прогулки в лесном массиве недалеко от села Троица на Коломыйщине.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках мальчика.