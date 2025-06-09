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09 червня 2025, 22:15

На Київщині підлітки отримали підозри за побиття 12-річної дівчинки

09 червня 2025, 22:15
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру підліткам, які побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві. Зокрема, встановили сім неповнолітніх очевидців

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці Київської області оголосили про підозри двом підліткам за побиття 12-річної школярки. За словами начальника поліції області Віктора Лугового, було ідентифіковано 13 учасників бійки.

"Наразі двом найстаршим нападникам повідомлено про підозри у катуванні та вимаганні коштів з потерпілої. Щодо трьох молодших учасників події — до суду направлено клопотання про примусові заходи виховного процесу. Інші сім школярів визнані свідками", - розповів він.

Нагадаємо, у січні підлітки побили 12-річну дівчинку в Білій Церкві. Все це вони знімали на телефон. Тоді повідомлялось, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх: ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці.

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