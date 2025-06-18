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В Одеській області затримали жінку, яка шантажувала військового і вимагала з нього гроші. За 14 тисяч доларів вона обяцяла вплинути на ВЛК

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 50-річну жительку Одеси, яка вимагала від військового однієї з місцевих частин 14 тисяч доларів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на ВЛК для того, щоб він отримав інвалідність та визнання непридатним до військової служби.

Якби він відмовився заплатити, вона погрожувала штучними перешкодами під час проходження запланованого обстеження для встановлення придатності до військової служби та визначення ступеня втрати працездатності.

Військовий звернувся до правоохоронців. Зловмисницю після одержання грошей затримали та повідомили їй про підозру. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який обіцяв допомогти зняти військовозобов'язаного з розшуку ТЦК. За цю "послугу" він просив 2 тисячі доларів.