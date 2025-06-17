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17 червня 2025, 14:41

На Прикарпатті у військовій частини крали пальне, призначене для виконання бойових завдань

17 червня 2025, 14:41
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фото: ДБР
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На Івано-Франківщині ДБР викрило схему систематичного розкрадання пального у військовій частині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного з взводів та водія.

"Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема — під час повітряних тривог та зльотів авіації", - йдеться у повідомленні.

Насправді дизельне пальне продавали місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 гривень за літр.

Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн.

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті ДБР затримало високопосадовця, який торгував секретною інформацією.

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