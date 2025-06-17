На Прикарпатті у військовій частини крали пальне, призначене для виконання бойових завдань
На Івано-Франківщині ДБР викрило схему систематичного розкрадання пального у військовій частині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного з взводів та водія.
"Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема — під час повітряних тривог та зльотів авіації", - йдеться у повідомленні.
Насправді дизельне пальне продавали місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 гривень за літр.
Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн.
Усіх трьох фігурантів затримано. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Прикарпатті ДБР затримало високопосадовця, який торгував секретною інформацією.