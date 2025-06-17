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17 червня 2025, 22:57

Вбили і сховали тіло в авто: на Буковині чоловіка вбили через борг

17 червня 2025, 22:57
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У Чернівецькій області судили трьох чоловіків, які організували вбивство. Виявилось, що мотивом виявився борг на крупну суму

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Regionews.

У Чернівецькій області апеляційний суд розглянув справу вбивства 40-річного чоловіка. У травні 2022 року в лісосмузі поблизу села Молодія Чернівецького району був знайдений автомобіль, в якому було тіло 40-річного чоловіка. З'ясувалось, що до вбивства причетні троє чоловіків.

Організатором був 51-річний підприємець, який заборгував загиблому 20 тисяч доларів. Для того, щоб не повертати борг, він вирішив вбити людину. До свого плану він залучив знайомих (24-річного та 38-річного чернівчан, раніше неодноразово судимих).

Потерпілому запропонували зустрітися на території фермерського господарства. Коли він зайшов у складське приміщення, зловмисники почали завдавати йому численних ударів по тілу, кінцівках та голові. Чоловік намагався оборонятися та втекти, але його наздогнали. Потерпілий отримав тяжкі травми, від яких помер. Як показала експертиза, він отримав щонайменше 26 ударів тупими предметами.

Після вбивства зловмисники вкрали в потерпілого 11 200 гривень, ключі від автівки. Тіло завантажили до салону автомобіля, вивезли у лісосмугу та покинули. Викрадені речі згодом викинули в іншому селі, де їх знайшов місцевий житель.

Апеляційний суд вирішив не змінювати вирок зловмисників. Їх приговорили до покарання у виді 14 та 15 років позбавлення з конфіскацією всього належного їм майна, окрім житла.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали чоловіка, який жорстоко побив одного товариша та вбив іншого. Також під час затримання зловмисник поранив ножем співробітника КОРД. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

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