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18 червня 2025, 10:56

У Кривому Розі чоловік забив до смерті сусіда металевим прутом

18 червня 2025, 10:56
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фото: "Відомо"
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У Кривому Розі чоловіка з села Вільне засудили до 8,5 років тюрми за вбивство сусіда

Про повідомляє видання "Відомо", передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік прийшов до сусіда на розбірки після того, як дізнався від свого сина, що його дружина разом із односельцем продавали вирощене ним зерно, а отримані гроші потратили на алкоголь.

Коли чоловік зайшов до будинку сусіда, то зустрів свою дружину в його спальні. Конфлікт загострився, і під впливом ревнощів він схопив металевий прут і наніс кілька ударів, від яких сусід помер. У результаті зловмисник опинився на лаві підсудних.

Суд врахував, що чоловік і сам опинився у складній ситуації та присудив йому 8,5 років ув'язнення. Крім того, він має виплатити брату загиблого 500 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали чоловіка, який жорстоко побив одного товариша та вбив іншого.

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Дніпропетровська область Кривий Ріг убивство сусід конфлікт суд в'язниця
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